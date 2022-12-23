Загинув фанат Динамо, який захищав Україну у боях поблизу Бахмута
22:15 - Читать на русском
Чергова трагічна звістка прийшла з фронту.
Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо повідомив, що в запеклих боях за Бахмут загинув Олег "Риба" Рибальченко.
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У свій час він мав відношення до фанатського сектору, а з 2014 року пішов захищати Батьківщину від російських загарбників.
Нагадаємо, що повномасштабна війна України з Росією триває вже понад 300 днів. Країна-террорист продовжує спричиняти проблеми українцям, регулярно обстрілюючи міста, зокрема важливу інфраструктуру.
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