Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо повідомив, що в запеклих боях за Бахмут загинув Олег "Риба" Рибальченко.

Відомий захисник Карпат помер у Португалії

У свій час він мав відношення до фанатського сектору, а з 2014 року пішов захищати Батьківщину від російських загарбників.

Нагадаємо, що повномасштабна війна України з Росією триває вже понад 300 днів. Країна-террорист продовжує спричиняти проблеми українцям, регулярно обстрілюючи міста, зокрема важливу інфраструктуру.

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