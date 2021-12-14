В возрасте 82 лет скончался бывший форвард Джимми Робсон, передает пресс-служба Бернли.

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Англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне 1959/60 в составе Бернли. Титул команде подарила победа над Манчестер Сити в последней игре сезона. Также Робсон участвовал в финале Кубка Англии в 1962 году, но "бордовые" уступили.

В общей сложности Джимми провел в футболке Бернли 242 поединка, став легендой коллектива. Также он выступал за Блэкпул, Барнсли и Бери.

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