У віці 82 років помер колишній форвард Джиммі Робсон, інформує прес-служба Бернлі.

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Британець вигравав чемпіонат Англії у сезоні 1959/60 в складі Бернлі. Титул команді подарувала звитяга над Манчестер Сіті в останній грі сезону. Також Робсон брав участь у фіналі Кубка Англії в 1962 році, але "бордові" поступились.

Загалом Джиммі провів у футболці Бернлі 242 поєдинки, ставши легендою колективу. Також він виступав за Блекпул, Барнслі й Бері.

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