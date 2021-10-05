Минуло 99 років із дня народження легендарного керманича Селтіка та збірної Шотландії Джока Стіна. "Футбол 24" зібрав найяскравіші цитати першого британського тренера, який здобув Кубок європейських чемпіонів.

Я втратив кількох друзів, коли перебрався в Селтік, але якщо для них це так принципово, то насправді вони не зовсім друзі.

Футболки Селтіка не для другого місця, вони не збігаються, щоб підходити слабким гравцям.

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На відміну від багатьох інших "кельтів", я не можу заявити, що Селтік був моїм першим коханням... Але я можу сказати, що він буде останнім.

Жоден шотландець ніколи не чинив більшого впливу на клуб, ніж Білл Шенклі. Інші можуть скласти конкуренцію рівною кількістю трофеїв, і на думку спадає Метт Басбі з його чудовим рекордом, увінчаним Кубком чемпіонів, але навіть Метт не став би претендувати на спорідненість із вболівальниками. Він був уособленням футболу.

Я не вірю всьому, що Білл розповідає мені про своїх гравців. Послухати його, то вони виграли б не тільки Кубок європейських чемпіонів, а й Кубок Райдера, регату Оксфорд-Кембрідж і навіть кінний Гранд-Нешнл.

Я надав би перевагу розмові про гравців. Це люди, на яких все зав'язано.

Найприємніше в роботі тренером – бачити, як у клуб приходять хлопчики та виростають у чоловіків, отримуючи краще соціальне становище, ніж у найсміливіших мріях.

Ми зробили це, граючи у футбол. Чистий, красивий, винахідливий футбол.

Футбол – для вболівальників. Він може бути найвеличнішою грою на планеті, але якщо немає глядачів, то перетворюється в ніщо. Фанати – це кров гри.

Завжди є час рухатися далі.

Кубки здобувають не окремі гравці, а люди в команді, що поставили клуб вище за особистий престиж.

Секрет хорошого менеджера полягає у тому, щоб тримати шість гравців, які тебе ненавидять, подалі від п'яти, які не визначилися.

Я думаю, що важливо виграти матч, але я вважаю, що важливіше те, як ви виграєте.

Якщо ви достатньо сильні, то рефері мало що вирішує.

Найкраще місце для оборони – штрафний майданчик суперника.

Ми повинні грати так, ніби більше немає ігор, наче не буде завтрашнього дня.

Професіональному футболісту немає прощення, якщо він готовий не на 100 %.

Усі ми та кожен із нас на Селтік Парк повинні створювати свої власні легенди. Ми не хочемо жити історією, щоб нас порівнювали з героями минулого. Ми повинні створювати нові легенди.

Звісно, є достатньо пісень "кельтів", які не торкаються релігії, політики чи чогось іще.

Проблема не в релігії, а в її відсутності!

Опинившись перед вибором, кого підписати – католика чи протестанта, я узяв би протестанта. Я знаю, що Рейнджерс ніколи не підпише католика.

25 % наших тренерів були протестантами.

Із Рейнджерс усе гаразд, але вони досі не винайшли блакитну траву.

Момент моєї найбільшої гордості? Ранок кожної п'ятниці, коли я дивлюсь на дошку Селтік Парк і бачу своє ім'я на чолі команди на завтрашній матч.

Зрештою, усі ми станемо вчорашнім днем у цій справі. Про тебе дуже швидко забувають.

Немає нічого поганого, якщо терпець урвався з правильних причин.

Для досвіду немає заміни.

Уболівальники з Дербі Старої Фірми ходять на матчі збірної, щоб підтримати трьох гравців, освистати двох та ігнорувати решту.

Ми маємо найкращих уболівальників у світі, але я ніколи не бачив, щоб фан забивав м'яч.

Попри все, ми маленька країна. Ви не зрозумієте фінів чи норвежців, коли вони скажуть "Ми збираємося виграти Кубок світу".

Мені прикро, що я йду, але я не міг стати продавцем.

Не гроші тримали мене на Селтік Парк. Я займався своєю роботою через певну пристрасть. Розумієте, Селтік був чудовим для мене. Ви чули про людей, яких воскресили з мертвих? Що ж, саме Селтік повернув мене до життя.

У 71-му я заради клубу не став переходити в МЮ. Хоча Метт Басбі був наполегливим і переконливим.

Для мене не може бути життя поза футболом.

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