Хёг умер сегодня в возрасте 62 лет, проиграв борьбу раку поджелудочной железы. Об этом сообщил официальный сайт Оденсе. Цвета этого клуба Ларс защищал в течение 23 лет. Он стал легендой Оденсе.

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Самый известный матч м сыграл в 1994 году против мадридского Реала. Оденсе благодаря своему голкиперу победил на Сантьяго Бернабеу. В Дании этот матч называют "мадридским чудом", а самого Хёга – "героем Бернабеу".

В сборной Дании Ларс конкурировал с Петером Шмейхелем, а по завершении карьеры работал тренером вратарей в датских клубах. В частности, в сборной Дании, где тренировал Каспера Шмейхеля. Хёг был в штабе сборной, дошедшей до полуфинала Евро-2020.