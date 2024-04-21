Первая лига: Металлист проиграл аутсайдеру, Левый берег потерял шанс приблизиться к Карпатам
В воскресенье в 5-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги состоялось два матча. Читайте отчет о них на "Футбол 24".
Украина, Первая лига, 2-й этап, 5-й тур 5-й тур
Чемпионская группа
Эпицентр – Левый берег – 1:1
Голы: Кристин, 61 – Литовченко, 75
Кудривка – Виктория – 2:0
Голы: Вечурко, 39, Нехтий, 81
Группа выбывания
Чернигов-ШВСМ – Металлист – 2:1
Голы: Сахно, 21, Федосов, 57 – Рязанцев, 34
Удаление: Бусько, 90+2 (Металлист, красная карточка)
Кремень – Нива Т – 0:0
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В центральном матче дня Эпицентр принимал Левый берег. Киевляне отчаянно борются за выход в УПЛ – после поражения в прошлом туре от Карпат терять очки было подобно смерти. К сожалению, одержать победу ЛБ не удалось – пропустив после перерыва, они смогли лишь отквитать гол в середине тайма. Как следствие, расстояние от второй строчки, на которой расположился Ингулец, увеличилось до 6 пунктов.
В другом матче Кудривка уверенно победила Викторию, голами отметились Вечурко и Нехтий. В группе выбывания также состоялось два поединка. Чернигов прервал неудачную серию из 5 матчей и в большинстве победил Металлист. Однако, оба клуба остались в зоне вылета – Чернигов вообще в зоне понижения в классе, а харьковчане – в зоне переходных матчей.
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