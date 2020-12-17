Уроженец Харькова умер в возрасте 81 года, сообщает официальный сайт Карпат.

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Ходукин вместе с семьей еще в детском возрасте переехал во Львов, где начался его спортивный путь. Карьеру игрока пришлось завершить из-за травмы, однако удалось найти себя в роли тренера. Ходукин отработал 33 года в Институте физкультуры, а в начале девяностых успешно возглавлял стрыйскую Скалу вместе с Михаилом Вильховым. Позже вошел в комплексно-научную группу Карпат под руководством Мирона Маркевича.

Ходукин также имел опыт работы с Кривбассом, дважды возвращался в Карпаты, а затем на 12 лет осел в Азербайджане. Последние несколько месяцев боролся за жизнь, лечась от коронавируса.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?