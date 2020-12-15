Экс-игрок умер в возрасте 68 лет, сообщает официальный сайт Динамо. Слободян выступал за киевский клуб с 1975 по 1979 годы, приобщившись к победам в Суперкубке УЕФА-1975, а также чемпионств СССР 1975 и 1977. Петр Петрович также попробовал свои силы в статусе тренера, дважды возглавив киевскую Оболонь.

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"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского Динамо. Петр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы.

Петр Петрович был важной частью золотой команды 70-х годов. За пять лет, проведенных в клубе, он помог команде одержать немало значимых побед. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы-1975, или его гол в ворота Баварии, который вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов 1976/77. Слободян был неординарным футболистом. Недаром он стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в Днепре позвал за собой в киевское Динамо.

После раннего завершения карьеры игрока Петр Петрович все же вернулся в большой футбол, передавая свои знания не только студентам в университете, где он своим трудом и профессионализмом заслужил почетную должность и уважение коллег, но и талантливым футболистам, уже в статусе тренера.

Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела", – говорится в обращении президента Динамо Игоря Суркиса на официальном сайте клуба.

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