Уродженець Харкова помер у віці 81 року, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Ходукін разом із сім'єю ще в дитячому віці переїхав до Львова, де розпочався його спортивний шлях. Кар'єру гравця довелося завершити через травму, проте вдалося знайти себе у ролі тренера. Ходукін відпрацював 33 роки в Інституті фізкультури, а на початку 90-их успішно очолював стрийську Скалу разом із Михайлом Вільховим. Згодом увійшов до комплексно-наукової групи Карпат під керівництвом Мирона Маркевича.

Ходукін також мав досвід роботи з Кривбасом, двічі повертався в Карпати, а потім на 12 років осів у Азербайджані. Останні кілька місяців боровся за життя, лікуючись від коронавірусу.

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