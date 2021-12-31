Сегодня исполнилось 79 лет самому титулованному тренеру в истории "красных дьяволов" – сэру Алексу Фергюсону.

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Манчестер Юнайтед не мог обойти такую знаменательную дату. Английский клуб на своей странице в Twitter коротко и емко поздравил легенду: "Величайший".

Напомним, Фергюсон выиграл 38 турниров во главе Манчестер Юнайтед – 13 АПЛ, 5 Кубков Англии, 4 Кубка лиги, 10 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, по одному разу Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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