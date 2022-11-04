Польский футбол понес потерю – не стало Игоря Сыпневски, который когда-то был одним из самых перспективных исполнителей страны.

Польский хавбек Игор Сыпневски ушел из жизни, сообщает Meczyki со ссылкой на Dziennik Zachodni.

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Через неделю ему должно было исполниться 48 лет. Сыпневски считался одним из величайших талантов польского футбола, но не реализовал свой потенциал. Он годами боролся с алкогольной зависимостью. Также футболист страдал от депрессии, пережил инсульт, попытку самоубийства и сидел полтора года в тюрьме.

В течение карьеры Игор Сыпневски выступал за ЛКС, Вислу, греческие ОФИ, Кавалу и Панатинаикос, а также шведский Мальмё. В составе национальной сборной Польши сыграл 2 матча, а в футболке Панатинаикоса забивал Арсеналу в Лиге чемпионов.

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