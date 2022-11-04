Помер колишній гравець збірної Польщі – він забивав Арсеналу в ЛЧ, сидів у в'язниці і хотів скоїти суїцид
Польський футбол зазнав втрати – не стало Ігоря Сипнєвскі, який колись був одним із найперспективніших виконавців країни.
Польський хавбек Ігор Сипнєвскі пішов із життя, повідомляє Meczyki з посиланням на Dziennik Zachodni.
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За тиждень йому мало виповнитися 48 років. Сипнєвскі вважався одним із найбільших талантів польського футболу, але змарнував свій потенціал. Він роками боровся з алкогольною залежністю. Також футболіст страждав від депресії, пережив інсульт, спробу самогубства та сидів півтора року у в'язниці.
Впродовж кар'єри Ігор Сипнєвскі виступав за ЛКС, Віслу, грецькі ОФІ, Кавалу та Панатінаїкос, а також шведський Мальме. У складі національної збірної Польщі зіграв 2 матчі, а у футболці Панатінаїкоса забивав Арсеналу в Лізі чемпіонів.
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