Польський футбол зазнав втрати – не стало Ігоря Сипнєвскі, який колись був одним із найперспективніших виконавців країни.

Польський хавбек Ігор Сипнєвскі пішов із життя, повідомляє Meczyki з посиланням на Dziennik Zachodni.

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За тиждень йому мало виповнитися 48 років. Сипнєвскі вважався одним із найбільших талантів польського футболу, але змарнував свій потенціал. Він роками боровся з алкогольною залежністю. Також футболіст страждав від депресії, пережив інсульт, спробу самогубства та сидів півтора року у в'язниці.

Впродовж кар'єри Ігор Сипнєвскі виступав за ЛКС, Віслу, грецькі ОФІ, Кавалу та Панатінаїкос, а також шведський Мальме. У складі національної збірної Польщі зіграв 2 матчі, а у футболці Панатінаїкоса забивав Арсеналу в Лізі чемпіонів.

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