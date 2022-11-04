На 77-м году жизни перестало биться сердце одного из функционеров Ворсклы – Геннадия Слюсарева.

О печальной новости сообщил официальный сайт УПЛ. Последние годы своей жизни Слюсарев работал советником вице-президента Ворсклы.

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Начал же свою карьеру Геннадий Данилович в 1987 году на должности начальника Ворсклы, где проработал до 2002 года. Также возглавлял Комитет по развитию футбола в регионах при Полтавской областной федерации футбола (2002-2004), а в 2005-м был назначен на должность спортивного директора Ворсклы.

За свою жизнь Слюсарев получал две государственные награды: в 2006 году – звание "Почетный работник физической культуры и спорта Украины", а в 2009-м – "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

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