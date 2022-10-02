Противостояние 11 тура чемпионата Индонезии между Аремой и Персебаей войдет в список самых трагических футбольных матчей в истории.

Беспорядки на матче в Индонезии / Фото из Twitter

Беспорядок произошел едва ли не сразу после финального свистка, зафиксировавшего победу Персебаи со счетом 3:2. Болельщики начали массово перелезать изгороди и выбегать на футбольное поле, сообщает Cerdik Indonesia .

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Полиция в ответ использовала слезоточивый газ, запрещенный правилами ФИФА, и лупила болельщиков. Люди были взбешены действиями правоохранителей, начали уничтожать их авто вблизи поля и сам стадион.

В целом пресса рапортует о более чем 100 смертях в результате беспорядков, среди погибших есть дети и женщины. Сотни людей обратились за помощью в местные больницы, а по интернету распространяются видео с трупами на полах медицинских учреждений.

Федерация футбола Индонезии уже приняла решение запретить Ареме проводить домашние матчи в этом сезоне. Все поединки тура в чемпионате отменили из-за объявления траура.

Позже, если в следующем сезоне матч дерби, такой как Персиб против Персии, продолжится с Персебаей против Аремы и т. Д., Лучше не привлекать зрителей из-за пределов острова, чтобы не было больше таких жертв, это становится грязным. Только из-за футбольного матча погибло более 50 человек, а pic.twitter.com/w9DKL4mF2U — Рррррр. (@Pineapplecute_) 1 октября 2022 г.

Аремания все еще вторглась после того, как Арема проиграла Персебайе в Канджурухане в это воскресенье вечером. Получить удар :) pic.twitter.com/EkwlX6zDB7 — Median Sport (@mediansportcom) 1 октября 2022 г.