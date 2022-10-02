Матч в Индонезии завершился массовыми беспорядками с более чем 100 смертями: жуткие видео 18+
Противостояние 11 тура чемпионата Индонезии между Аремой и Персебаей войдет в список самых трагических футбольных матчей в истории.
Беспорядок произошел едва ли не сразу после финального свистка, зафиксировавшего победу Персебаи со счетом 3:2. Болельщики начали массово перелезать изгороди и выбегать на футбольное поле, сообщает Cerdik Indonesia.
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Полиция в ответ использовала слезоточивый газ, запрещенный правилами ФИФА, и лупила болельщиков. Люди были взбешены действиями правоохранителей, начали уничтожать их авто вблизи поля и сам стадион.
В целом пресса рапортует о более чем 100 смертях в результате беспорядков, среди погибших есть дети и женщины. Сотни людей обратились за помощью в местные больницы, а по интернету распространяются видео с трупами на полах медицинских учреждений.
Федерация футбола Индонезии уже приняла решение запретить Ареме проводить домашние матчи в этом сезоне. Все поединки тура в чемпионате отменили из-за объявления траура.