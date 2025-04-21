Умер бывший главный тренер Буковины
Не стало экс-наставника перволиговой Буковины Николая Трубачева.
Официальный сайт Буковины сообщил, что 19 апреля от продолжительной болезни скончался бывший главный тренер черновицкого клуба Николай Трубачев. Ему было 68 лет.
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед – ему было всего 36 лет
Специалист возглавлял команду в первой части сезона 2009/10, по итогам которого Буковина вышла в Первую лигу. Также Николай Трубачев на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял харьковский Арсенал и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время он работал в Молдове. Известно, что Николая Трубачева похоронят в Киеве.
Напомним, в среду, 23 апреля Буковина проведет полуфинальный матч Кубка Украины против киевского Динамо. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
"Петровский Спайдермен": голкипер-рекордсмен УПЛ работал на стройке, поразил даже Бущана и дает сигнал Реброву