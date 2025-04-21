Официальный сайт Буковины сообщил, что 19 апреля от продолжительной болезни скончался бывший главный тренер черновицкого клуба Николай Трубачев. Ему было 68 лет.

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Специалист возглавлял команду в первой части сезона 2009/10, по итогам которого Буковина вышла в Первую лигу. Также Николай Трубачев на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял харьковский Арсенал и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время он работал в Молдове. Известно, что Николая Трубачева похоронят в Киеве.

Напомним, в среду, 23 апреля Буковина проведет полуфинальный матч Кубка Украины против киевского Динамо. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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