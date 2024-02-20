Трагическое известие сообщили немецкие СМИ. Причиной смерти стала остановка сердца. Андреасу Бреме было 63 года.

Умер главный тренер Никополя – он играл за Динамо, был капитаном сборной и добывал с Металлургом бронзу Первой лиги

"Бавария глубоко шокирована внезапной смертью Андреаса Бреме. Мы всегда будем хранить его в наших сердцах – как чемпиона мира и как очень особенного человека. Он всегда будет частью семьи ФК Бавария. Покойся с миром, дорогой Энди!" – отреагировал на смерть футболиста его бывший клуб.

К слову, Бреме играл за Кайзерслаутерн, Баварию, Интер и Сарагосу. Выиграл Бундеслигу, Серию А и Кубок УЕФА. Однако наиболее памятным моментом в карьере флангового защитника стал финал ЧМ-1990 против Аргентины, в котором Бреме забил единственный гол, принеся сборной Германии золотые медали.