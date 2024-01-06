Марио Загалло ушел из жизни в 92 года, вписав свое имя в историю футбола большим достижением.

Загало умер 5 января в 92 года, сообщает Sky Sports. Семья легендарного футболиста выставила пост в Instagram с теплыми словами в адрес Марио: "Кумир и патриот, оставивший большое наследство".

Пеле умер – Король футбола годами боролся со страшной болезнью

Загалло был звездой сборной Бразилии времен Пеле, которая выиграла чемпионат мира в 1958-м и защитила титул четыре года спустя. На Мундиале-1970 Марио привел "селесао" r чемпионствe в роли тренера, а четвертый чемпионат мира покорился ему в 1994-м, когда Загалло был ассистентом.

Он стал первым в истории, кто выиграл ЧМ как игрок и тренер. Позже это достижение повторили Беккенбауэр и Дешам. Клубная карьера Загалло прошла в двух клубах – Фламенго и Ботафого. Во время тренерской карьеры Марио называли "профессором".

"Даже если гола не было, я его засчитываю": Пеле, которым вы его никогда не видели