Дніпро, який міг стати чемпіоном: нищівний удар від Динамо, шалені трансфери і російський слід

"Футбол 24" – про драму команди Олега Протасова у чемпіонаті України 2007/08.

Це був другий повноцінний сезон Олега Протасова біля керма Дніпра. Очоливши команду наприкінці 2005-го, тренер, якого одіозний Джіджі Бекалі із важким серцем відпустив зі Стяуа, фінішував із рідним клубом лише на шостій сходинці чемпіонату України. Потім було потрапляння у четвірку за підсумками сезону 2006/07, тобто – певний прогрес. І ось тепер, коли спеціаліст вибудував оптимальний для себе склад, а підопічні звикли до вимог наставника, від Дніпра очікували чогось більшого.

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Команда полетіла вгору з першого ж матчу. У четвертому турі Дніпро приїхав до Києва і красиво, абсолютно за грою прибив Динамо – 3:1. Через п’ять турів, вже на власному полі, банда Протасова в одні ворота винесла свого головного конкурента та історичного ворога – Металіст, 3:0. Стабільно (із вкрай невеликими винятками) набиралися очки у матчах з простішими суперниками. Мабуть, варто згадати ще й про вражаючу розправу над донецьким Металургом, який у "нульових" традиційно володів пристойними кадрами: 4:1 у Дніпропетровську, 3:0 у Донецьку. В атаці дніпрян забивали Самодін і Воробей, розпасовував і сам неодноразово відзначався Назаренко, подавали великі надії Коноплянка і Льопа, в опорній зоні під наглядом Шелаєва освоювався молодий Канкава, захист цементував Шершун…

Після 18 турів, якими завершилася осіння частина чемпіонату, Дніпро закріпився на першій сходинці турнірної таблиці. Звісно, посприяв відкладений до весни матч Зоря – Шахтар, та все ж це не применшує вражаючий чемпіонський спурт Протасова і Ко.

1. Дніпро: 18 матчів, +14=1-3, 32:15, 43 очки

2. Шахтар: 17 матчів, +13=2-2, 36:12, 41 очко

3. Динамо: 18 матчів, +12=3-3, 33:17, 39 очок

4. Металіст: 18 матчів, +12=3-3, 29:16, 39 очок

Чорноморець і Таврія, які поділяли 5-6 сходинки, пристойно відстали – на 12 очок. Але й без них чемпіонська інтрига пульсувала у найкращих традиціях Кальчо. Чотири клуби із практично рівними шансами на титул. Хто найкраще скористається зимовою паузою, щоб попрацювати над ігровими та кадровими недоліками?

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Хедлайнером трансферного ринку виступив саме Дніпро. У січні новачком команди став забивний форвард бухарестського Рапіда і збірної Румунії Йонуц Мазілу, за якого виклали, за різними джерелами, від 3,7 до 7 мільйонів євро. Із Брно приїхав захисник (опорник) молодіжної збірної Чехії Маріо Холек, а із московського ЦСКА – аргентинський хавбек Осмар Феррейра. У тбіліському Динамо купили Олександра Кобахідзе, ще одним новачком став литовець Клімавічюс.

Таке підсилення вже виглядало надзвичайно серйозним, проте апетити Дніпра цим не обмежились, адже з київського Динамо повернули Руслана Ротаня, а вишенькою на торті виявився Ролан Гусєв – 30-річний екс-півзахисник ЦСКА і збірної Росії, володар Кубка УЄФА-2005. Власне, він став першим новобранцем у зимовому списку лідера чемпіонату.

"Дніпряни зробили мені конкретну і солідну пропозицію, тож я довго не розмірковував, – зізнався Гусєв автору цих рядків у перші дні після переходу. – Знав, що в команді серйозне керівництво, амбітний тренер, чудові гравці. Дніпро – це клуб із великими традиціями. Крім того, тут грають мої колишні партнери з ЦСКА – Богдан Шершун і Сергій Самодін".

У розмові Ролан не приховував, що Протасов його попередив: гучні імена – не показник, потрібно довести свої можливості, щоб грати в основному складі. На четвертому десятку Гусєв ще збирався поїхати на Євро-2008, а Дніпро використати, як трамплін. "Якщо демонструватиму свої найкращі ігрові якості, а Дніпро й далі лідируватиме у чемпіонаті, то все буде гаразд", – підсумував легіонер.

Перед новим, 2008 роком, набираю телефонний номер Олега Протасова. Головний тренер розпочинав відпустку у Греції, яка стала для нього другим домом, після чого разом зі сім’єю прибув на гірськолижну базу "Святий Антоній", що в Австрії. Інтерв’ю розпочинаю з найголовнішого: "Якими бачите перспективи своєї команди в боротьбі за чемпіонські медалі?"

"Я не хотів би наївно про щось мріяти, – прагматично відповів Протасов. – Час покаже, чи зможе моя команда здобути чемпіонський титул. Наразі єдиною нашою метою є максимальна концентрація сил перед кожною грою. Навіть на матч проти аутсайдера необхідно виходити так, як на останній бій. Звісно, ми раді, що Дніпро – на першій сходинці. Та треба ще довести, що ми там не випадково. Завжди простіше досягти чогось, а от втримати – завдання не з простих.

Тим паче, Шахтар провів на одну гру менше і за втраченими очками – лідер. У другому колі стартуємо надважливим поєдинком проти київського Динамо. Від цього матчу залежатиме доля обох колективів".

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Місяцем раніше збірна України безславно закінчила відбірковий турнір до Євро-2008, посівши лише четверту сходинку у групі – після Італії, Франції та Шотландії. "Як ви ставитеся до того, що вас сватають у національну збірну України?" – поцікавився у Протасова. "Не знаю, хто сватає, – сміється. – Пропозицій мені ніхто не робив. Я і далі працюю з Дніпром. Кого бачу спадкоємцем Блохіна? Якщо бути лаконічним, то нікого. Ви ж розумієте, що я не на тій посаді, аби вирішувати, кому керувати жовто-блакитною дружиною, а кому – ні. Нехай це вирішує федерація. Я хочу добре відпочити і далі працювати в Дніпрі".

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Протасов наче у воду дивився, коли казав, що від матчу з Динамо залежатиме доля обох клубів. Другого березня на старенькому Метеорі лідер чемпіонату був безжально битий командою Сьоміна. Голи Корреа, Бангура, Олега Гусєва і Артема Кравця підвели катастрофічний підсумок для дніпрян – 0:4.

Тижня було замало, щоб оговтатися після нищівного нокауту – Дніпро поїхав до аутсайдера, Нафтовика, і там знову втратив очки (1:1). Домашня перемога над Зорею (1:0) була слабкою втіхою, адже далі чергова невдача – виїзна нічия із Закарпаттям (1:1).

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Саме після матчу в Ужгороді, коли команда Протасова опустилася з першого місця на третє, а криза була помітною неозброєним оком, я зателефонував Богданові Шершуну. "Що відбувається?" – запитав захисника дніпрян. "На мій погляд, причина – у поганій реалізації гольових моментів, – зітхає Шершун. – Ну не може поки що наша атака зіграти на повну силу, так, як вона це робила в першому колі! У матчі із Закарпаттям у нас було безліч нагод для того, щоб засмутити господарів, але м’яч вперто не хотів летіти в сітку".

"Є й інша причина невдач – незіграність футболістів. Не секрет, що взимку в таборі Дніпра з’явилося багато новачків, які ще не знайшли спільної мови з партнерами. Поки що непогано акліматизувалися лише Гусєв і Холек. А от решті футболістів наразі непросто демонструвати якісну та стабільну гру".

"Досі ніхто з нас не може зрозуміти, як ми поступилися з таким катастрофічним рахунком, – продовжує Богдан, перейшовши на тему матчу проти Динамо. – Можливо, причина в тому, що динамівці продемонстрували 100-відсоткову реалізацію гольових моментів, тоді як ми, пропустивши швидкий гол, психологічно зламалися? Планували закидати Динамо голами, а тут у свої ворота отримали аж чотири "банки".

Виявилось, що після цього фіаско гравці Дніпра мали дуже непросту розмову із своїми фанатами. "Я разом із кількома партнерами намагався заспокоїти обурених уболівальників, – зізнався Шершун. – Запевнив їх, що мотивації нам ніколи не бракувало, бажання битися до останнього – також. Головне, аби прихильники не відвернулися від Дніпра і підтримали футболістів у скрутній хвилині. Тоді нам вдасться подолати смугу невдач значно швидше. (…) Попереду ще вісім турів, тож, якщо перемагати в кожному з цих матчів, можна і чемпіоном стати".

Не подолали. Не перемагали. Не судилося. Криза лише поглибилась. Ось результати всіх 12-ти весняних матчів Дніпра.

2 березня: Дніпро – Динамо – 0:4

9 березня: Нафтовик – Дніпро – 1:1

16 березня: Дніпро – Зоря – 1:0

22 березня: Закарпаття – Дніпро – 1:1

31 березня: Дніпро – Ворскла – 1:0

6 квітня: Металіст – Дніпро – 1:0

12 квітня: Дніпро – Шахтар – 1:3

18 квітня: Арсенал – Дніпро – 2:1

25 квітня: Дніпро – Чорноморець – 1:0

4 травня: Таврія – Дніпро – 0:1

11 травня: Металург З – Дніпро – 0:0

17 травня: Дніпро – Карпати – 0:0

Чотири перемоги, чотири нічиї і чотири поразки, лише 8 забитих і 12 пропущених, 16 очок у 12 матчах. Показники середняка, але аж ніяк не претендента на чемпіонство.

Підсумкова таблиця Вищої ліги 2007/08

1. Шахтар: 30 матчів, +24=2-4, 75:24, 74 очки

2. Динамо: 30 матчів, +22=5-3, 64:26, 71 очко

3. Металіст: 30 матчів, +18=6-6, 47:27, 60 очок

4. Дніпро: 30 матчів, +18=5-7, 40:27, 59 очок

Навіть в останньому, 30-му турі, Дніпро не скористався хорошою нагодою застрибнути бодай на останню сходинку п’єдесталу. Металіст втратив очки з Динамо (2:2), але й дніпряни не зуміли дотиснути Карпати, тож співвідношення між конкурентами не зазнало змін. Іронія долі полягає в тому, що через 2,5 роки у харків’ян також відібрали ці нагороди – наслідок гучного скандалу щодо договірного матчу із все тими ж Карпатами…

Тоді, у травні 2008-го, я зателефонував Русланові Ротаню – по гарячих слідах, так би мовити. "Руслане, усі ми знаємо, як було у вас з ігровою практикою у Динамо. Та складається враження, що й у рідному Дніпрі вас переслідують такі самі невдачі". Ротань погодився: "Маєте рацію. Ігрової практики мені явно бракує. Чому? Треба подумати про причини невиразної гри. Одна з них – травми. Тиждень граю, тиждень заліковую ушкодження. Це не може не вплинути на якість моїх фізичних кондицій".

Не принесли Дніпру великої користі й усі інші зимові новачки. Ролан Гусєв спромігся на три гольові передачі. Розрекламований бомбардир Мазілу виправдав своє прізвище – лише 1 забитий гол, як і у захисника Холека. Осмар Феррейра був гравцем заміни. Кобахідзе просидів на лаві запасних, а Клімавічюс узагалі потрапив у "дубль".

"Хлопці вони хороші, веселі, – каже мені Ротань. – З Гусєвим та Кобахідзе спілкуюся російською, з Холеком також можна побалакати. А от Феррейра і Мазілу ще ні української, ні російської мови не освоїли. Розуміють лише англійську, а також мову жестів. Вірю, що влітку все зміниться. Я буду гравцем основи, а Дніпро – серед лідерів нашого чемпіонату!"

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Настало літо. Українці заздрісно стежили за матчами фінальної частини чемпіонату Європи. Свято футболу відбувалося без нас. У середині серпня Дніпро стартував з другого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Суперник – прохідний, всього лише скромний швейцарський вискочка Беллінцона. Проте в першому ж матчі, на власному полі, в українського клубу виникли серйозні проблеми: вели 2:0, а потім дозволили гостям зрівняти рахунок. Заледве дотиснули – 3:2.

Подумаєш, випадковість, з ким не буває. Виїзд остаточно дав зрозуміти, що Дніпро так і не оговтався від весняної кризи – поразка 1:2, передчасний виліт із єврокубків. Протасов подав у відставку. А Беллінцону в наступному раунді зупинив Галатасарай. Тим часом Дніпро очолив Володимир Безсонов, який раніше займав посаду спортивного директора клубу. Вболівальників команди очікували ще 2 роки ходіння по муках. Так тривало до пришестя Хуанде Рамоса, але це вже інша історія.

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