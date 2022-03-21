Перед Эль Класико активные болельщики Реала присоединились к поддержке Украины, сфотографировавшись на фоне Сантьяго Бернабеу с баннером "Слава Украине!".

Реал выделил миллион евро на нужды беженцев из Украины

Ранее сам клуб организовал благотворительный сбор для беженцев из Украины и собрал уже миллион евро на предметы первой необходимости.

Отметим, что игроки Реала вчера опозорились в Эль Класико – Барселона разбила извечного соперника со счетом 4:0.

Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформил дубль и отдал ассист, у Дембеле две голевые передачи