Ультрас Реала поддержали Украину перед Эль Класико
21 марта 22:48 - Читати українською
Фанаты мадридского Реала продемонстрировали поддержку украинскому народу.
завершено
Рональд Араухо 38’
Ферран Торрес 47’
38’ Рональд Араухо
47’ Ферран Торрес
Перед Эль Класико активные болельщики Реала присоединились к поддержке Украины, сфотографировавшись на фоне Сантьяго Бернабеу с баннером "Слава Украине!".
Реал выделил миллион евро на нужды беженцев из Украины
Ранее сам клуб организовал благотворительный сбор для беженцев из Украины и собрал уже миллион евро на предметы первой необходимости.
Отметим, что игроки Реала вчера опозорились в Эль Класико – Барселона разбила извечного соперника со счетом 4:0.
Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформил дубль и отдал ассист, у Дембеле две голевые передачи
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