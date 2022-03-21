Реал подходил к Эль Класико в статусе лидера чемпионата Испании, имея отрыв в 10 очков. Мадридцы не знали поражений в 24 домашних матчах Примеры подряд, а их беспроигрышная серия насчитывала 16 поединков при 4 подряд победах в последних турах. Впрочем, и Барса провела мощный отрезок в первенстве – "блаугранас" торжествовали в 4 крайних встречах, а беспроигрышная серия в Ла Лиге насчитывала 12 матчей. На выезде каталонцы не уступают в 10 поединках подряд.

Реал – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

При сравнении триумфальных серий Реал имел одно существенное преимущество – "сливочные" в течение трех лет не давали Барсе одержать верх над Мадридом в Класико. В последний раз "кулес" побеждали "королевский клуб" в марте 2019-го. Конечно же, команда Хави хотела прервать черную полосу.

Карло Анчелотти не мог рассчитывать на свое главное оружие – Бензема получил повреждение. Чистого нападающего на замену в атаку коуч не выпустил, бросив на помощь Винисиусу и Родриго центрхава Вальверде, но это был только формальный ход. По сути, у Реала не было явного третьего форварда. Хави же стартовым составом не удивил – отметить можно было разве отсутствие Траоре и Алвеса. Вместо них на позицию правого защитника вышел Араухо.

Мадридцы начали встречу очень агрессивно. Хозяева высоко накрывали каталонцев и эффектно разрезали оборону передачами на ход нападающим. Дважды это могло завершиться взятием ворот Барсы. Так, на 5-й минуте Вальверде перехватил мяч в центре поля и вырезал пас на Родриго, а тот выстрелил с правого угла штрафного (мимо ближней девятки), а на 7-й Винисиус получил перевод метров на 50 за спину Араухо. Бразилец сместился на левый край штрафной площадки и выкатил пас на линию под удар Вальверде – Федерико же щекой пробил в дальний нижний угол. Тер Штеген парировал!

Впрочем, Барселона даже в этот период активнее работала с мячом и огрызалась контрвыпадами, а после первой 10-минутки гости перехватили инициативу. Более того: уже на 12-й минуте каталонцы могли открывать счет в результате разрезного паса на край штрафного и прострела на 11 метров под удар Обамеянгу – Куртуа парировал, а потом еще и отбил добивание с острого угла от Дембеле.

Еще через 6 минут публика на Сантьяго Бернабеу снова схватилась за сердце. Теперь Торрес сам пробивал с линии штрафной, закрутив мяч под дальнюю стойку – сфера разминулась с каркасом в считанных сантиметрах. На 24-й он же получил черпачок от Педри и пробил практически с линии вратарской, однако в последний момент "сливочных" спас Каземиро.

Реал ничем интересным ответить не смог, за что и поплатился. На 29-й минуте Пике запустил диагональ на Дембеле, а француз, обыграв Начо, выполнил мягкий навес на Обамеянга – Алаба мяч не получил, а Пьер-Эмерик спокойно замкнул этот кросс головой. 0:1! На 35-й он мог и дубль оформить, приняв скидку от Де Йонга и выстрелив с левого края штрафной, но Куртуа парировал. Добивание габонца пошло на дальнюю штангу, но мяч в последний момент вынесли из пустых ворот.

Реал выглядел ужасно, однако всего через минуту после момента Обамеянга мадридцы могли сравнять счет в результате выхода Винисиуса один на один. К сожалению для хозяев, бразилец не смог обыграть Марка-Андре, а еще через две минуты Барселона наказала "бланкос" вторым голом. Вышло очень просто: Дембеле подал с углового, а Араухо спокойно замкнул головой – 0:2! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв.

Барселона провела блестящий первый тайм. "Кулес" владели мячом 60% игрового времени, выдали 9 ключевых передач и провели 8 ударов с пределов штрафной. Реал едва наскреб 4 в общем. Это явно не понравилось Карло Анчелотти, так что в раздевалке он провел двойную замену – нападающий Диас вышел вместо Карвахаля, а Камавинга сменил Крооса.

Впрочем, план мадридцев начал рушиться сразу со свистком о старте второго тайма. Уже на первых секундах Торрес получил передачу от Обамеянга и из центра поля побежал на свидание с Куртуа, но в ворота Ферран не попал. Еще через минуту новичок Барсы исправился, разыграв с Обамеянгом контратаку 2-в-1 – Пьер Эмерик отдал точную передачу, а Ферран со второй попытки выстрелил мимо Тибо. 0:3!

На этом гости не остановились. Уже на 51-й минуте Обамяенг ушел от офсайда и выскочил один на один с голкипером, спокойно опрокинув его. Сначала гол не засчитали, но видеоповтор показал, что Пьер-Эмерик не залез в положение вне игры. 0:4.

После этого все вопросы о победителе Эль Класико были сняты. Реалу оставалось только бороться за то, чтобы не пропустить пятый или шестой гол, однако возникали безумные проблемы. Так, на 58-й минуте Обамеянг мог оформить манниту для "сливочных", замыкая прострел Альбы на линию вратарской, но габонец не попал в створ ворот. На 64-й минуте Торрес принял заброс на правый край штрафной площади, качнул защитника и пробил в ближний угол – Куртуа выручил. На 73-й забивать метров с 10 должен был Дембеле, а на 78-й Куртуа парировал мощный удар Депая с пределов штрафной.

Реал также имел несколько шансов размочить счет, но все эти попытки выглядели слишком хаотичными. Было несколько ударов с отскока, которые не стали проблемой для Тер Штегена. Был небольшой кикс после кросса Алабы, после которого мяч чуть не влетел в ворота, но не было комбинаций и качественных врываний на ударные позиции. В конце концов финальный свисток зафиксировал сухую победу Барсы со счетом 0:4.

Реал остался лидером Ла Лиги с 9-очковым отрывом. Барселона же вернулась на третье место, набрав 54 зачетных балла и приблизившись к первой строчке на дистанцию 12 пунктов.

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