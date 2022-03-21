Перед Ель Класіко активні вболівальники Реала приєднались до підтримки України, сфотографувавшись на фоні Сантьяго Бернабеу з банером "Слава Україні!".

Реал виділив мільйон євро на потреби біженців з України

Раніше сам клуб організував благодійний збір для біженців з України та вже зібрав мільйон євро на предмети першої необхідності.

Відзначимо, що гравці Реала вчора зганьбились у Ель Класіко – Барселона розбила одвічного суперника з рахунком 4:0.

Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформив дубль і віддав асист, у Дембеле дві гольові передачі