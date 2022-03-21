Ультрас Реала підтримали Україну перед Ель Класіко
21 березня 22:44 - Читать на русском
Фанати мадридського Реала продемонстрували підтримку для українського народу.
завершено
Рональд Араухо 38’
Ферран Торрес 47’
38’ Рональд Араухо
47’ Ферран Торрес
Перед Ель Класіко активні вболівальники Реала приєднались до підтримки України, сфотографувавшись на фоні Сантьяго Бернабеу з банером "Слава Україні!".
Реал виділив мільйон євро на потреби біженців з України
Раніше сам клуб організував благодійний збір для біженців з України та вже зібрав мільйон євро на предмети першої необхідності.
Відзначимо, що гравці Реала вчора зганьбились у Ель Класіко – Барселона розбила одвічного суперника з рахунком 4:0.
Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформив дубль і віддав асист, у Дембеле дві гольові передачі
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