Юве несколько секунд не дотянул до серии пенальти, пропустив от Алексиса Санчеса на 120-й минуте. Бонуччи должен был выйти именно на 11-метровые, но не было суждено.

"Не празднуй перед моим лицом – я тебя убью!": Бонуччи осатанел на последних секундах Суперкубка Италии

Леонардо сорвался на генерального секретаря Интера Кристиано Моццильо, рядом праздновавшего триумф. За представителя "нерадзурри" позже вступились ультрас. Группировка Curva Nord 69 на одном из мостов Милана вывесила послание защитнику туринцев.

"Бонуччи: если ты хочешь побандитить, то мы ждем тебя в Baretto, трусливый идиот", – написали фанаты, призвав его прийти в бар, где встречаются ультрас Интера.

За свою чрезмерную эмоциональность в Суперкубке Италии Леонардо уже был наказан дисциплинарными органами – получил штраф в размере 10 тысяч евро.