Юве кілька секунд не дотягнув до серії пенальті, пропустивши від Алексіса Санчеса на 120-й хвилині. Бонуччі мав вийти саме на 11-метрові, але не судилось.

"Не святкуй перед моїм обличчям – я тебе вб'ю!": Бонуччі осатанів на останніх секундах Суперкубка Італії

Леонардо зірвався на генерального секретаря Інтера Крістіано Моццільйо, який поруч святкував тріумф. За представника "нерадзуррі" пізніше заступились ультрас. Угруповання Curva Nord 69 на одному з мостів Мілана вивісило послання оборонцю туринців.

"Бонуччі: якщо ти такий борзий, то ми чекаємо тебе в Baretto, боягузливий ідіоте", – написали фанати, закликавши його прийти в бар, де зустрічаються ультрас Інтера.

Додамо, що за свою надмірну емоційність у Суперкубку Італії Леонардо вже був покараний дисциплінарними органами – отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро.

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