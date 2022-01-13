Концовка Суперкубка Италии между Интером и Ювентусом была горячей не только на футбольном поле.

Защитник туринцев Леонардо Бонуччи стоял на бровке поля и ждал своего выхода под серию пенальти. Не судилось – Алексис Санчес затолкал мяч в сетку, вырвав для Интера победу 2:1.

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Под горячую руку Бонуччи попал генеральный секретарь миланцев Кристиано Моццильо, рядом праздновавший успех своего клуба. "Не празднуй перед моим лицом, какого черта ты это делаешь? Я убью тебя", – закричал чемпион Европы, толкая функционера. К счастью, драки удалось избежать.

За свою излишнюю эмоциональность Бонуччи уже получил штраф в размере 10 тысяч евро.

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