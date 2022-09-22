Украина смогла вернуть из российского плена командира полка "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко и заместителя командира – Святослава "Калину" Паламаря. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский также уже дома.

Azov Regiment’s commanding officer Denys “Redis” Prokopenko and deputy CO Svyatoslav “Kalyna” Palamar have been freed from Russian captivity #Azovstal pic.twitter.com/xrWayN74Oj — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) September 21, 2022

Это лишь незначительная часть героев "Азовстали", которых удалось освободить Украине. В середине мая наши воины были вынуждены покинуть завод, который долго защищали без подкрепления и поставки припасов. Более 4 месяцев герои терпели ужасы российского плена, но дождались возвращения домой.

Напомним, Денис Прокопенко входит в ультрас киевского Динамо. В марте он получил награду Герой Украины за оборону Мариуполя.

Ультрас Шахтера погиб, обороняя "Азовсталь" от российских оккупантов