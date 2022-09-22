Ультрас Динамо "Редис" и другие герои "Азовстали" освобождены из российского плена
Неприятный футбольный вечер был существенно улучшен новостями о военных Украины.
Украина смогла вернуть из российского плена командира полка "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко и заместителя командира – Святослава "Калину" Паламаря. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский также уже дома.
Это лишь незначительная часть героев "Азовстали", которых удалось освободить Украине. В середине мая наши воины были вынуждены покинуть завод, который долго защищали без подкрепления и поставки припасов. Более 4 месяцев герои терпели ужасы российского плена, но дождались возвращения домой.
Напомним, Денис Прокопенко входит в ультрас киевского Динамо. В марте он получил награду Герой Украины за оборону Мариуполя.
Ультрас Шахтера погиб, обороняя "Азовсталь" от российских оккупантов