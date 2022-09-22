Україна змогла повернути з російського полону командира полку "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка та заступника командира – Святослава "Калину" Паламаря. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський також визволений.

Azov Regiment’s commanding officer Denys “Redis” Prokopenko and deputy CO Svyatoslav “Kalyna” Palamar have been freed from Russian captivity #Azovstal pic.twitter.com/xrWayN74Oj — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) September 21, 2022

Це лише незначна частина героїв "Азовсталі", яких Україні вдалося визволити. В середині травня наші воїни були змушені покинути завод, який довго боронили без підкріплення і постачання припасів. Понад 4 місяці герої терпіли жахи російського полону, а зараз, за словами Володимира Зеленського, перебувають на волі в Туреччині.

Нагадаємо, Денис Прокопенко входить до ультрас київського Динамо. У березні він отримав нагороду Герой України за оборону Маріуполя.

Ультрас Шахтаря загинув, обороняючи "Азовсталь" від російських окупантів