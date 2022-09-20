Ультрас Шахтера погиб, обороняя "Азовсталь" от российских оккупантов
09:31 - Читати українською
Российские захватчики продолжают забирать жизни украинцев.
Официальный твиттер-аккаунт ультрас Шахтера сообщил о смерти фаната "горняков" – Руслана "Острого".
Тренер клуба УПЛ погиб на фронте, защищая Украину
Он взял оружие в руки еще в 2015 году в составе полка 4308. Руслана не стало 8 мая 2022 года во время обороны "Азовстали".
Заметим, что идет 209-й день войны, которую россияне начали против Украины. Захватчиков продолжают выжимать из наших территорий. В частности, ВСУ в течение последнего месяца уволили немалое количество земель в Харьковской и Херсонской областях.
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