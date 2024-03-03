Ультрас Динамо погиб на Бахмутском направлении – он был водителем пулеметного отделения
Война с кровавыми оккупантами продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины.
На войне с Россией погиб болельщик Динамо Сергей Осадчук, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Он служил в роли водителя пулеметного отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Осадчук носил позывной "Динамо".
Трагедия произошла 19 февраля вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области, где Сергей участвовал в тяжелых боевых действиях против военных формирований противника.
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