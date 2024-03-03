Ультрас Динамо загинув на Бахмутському напрямку – він був водієм кулеметного відділення
Війна з кривавими окупантами продовжує забирати життя найкращих синів України.
На війні з Росією загинув вболівальник Динамо Сергій Осадчук, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
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Він служив у ролі водія кулеметного відділення у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Осадчук носив позивний "Динамо".
Трагедія сталася 19 лютого поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області, де Сергій брав участь у важких бойових діях проти військових формувань противника.
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