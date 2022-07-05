Активные болельщики черниговского клуба стремятся отомстить россиянам за разрушения, которые те нанесли Чернигову и стадиону Десны в частности.

Десна в своем Instagram опубликовала историю, на которой ультрас клубу передали "приветствие" рашистам.

Динамо передало два автомобиля на нужды ВСУ

Болельщики написали на снарядах "ФК Десна" и "Ultras Desna, привет моск*лям". "Это вам за наш родной стадион, сраные орки", – говорится в сообщении.

Напомним, что Чернигов сильно пострадал от российских оккупантов, которые неоднократно обстреливали город. Сильно пострадал и стадион имени Юрия Гагарина, где играет местная Десна.

Россия напала на Украину: Шахтер бросает вызов ФИФА, Мончи нацелился на Динамо (LIVE)