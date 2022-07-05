Активні вболівальники чернігівського клубу прагнуть помститись росіянам за руйнування, які ті завдали Чернігову та стадіону Десни зокрема.

Десна у своєму Instagram опублікувала сторі, на якій ультрас клубу передали "вітання" рашистам.

Динамо передало два автомобілі на потреби ЗСУ

Вболівальники написали на снарядах "ФК Десна" та "Ultras Desna, привіт моск*лям". "Це вам за наш рідний стадіон, срані орки", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Чернігів сильно постраждав від російських окупантів, які неодноразово обстрілювали місто. Сильно постраждав і стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому грає місцева Десна.

Росія напала на Україну: Шахтар кидає виклик ФІФА, Мончі націлився на Динамо (LIVE)