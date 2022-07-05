Ультрас Десни передали вибухове "привітання" росіянам
5 липня 21:04 - Читать на русском
Активні вболівальники чернігівського клубу прагнуть помститись росіянам за руйнування, які ті завдали Чернігову та стадіону Десни зокрема.
Десна у своєму Instagram опублікувала сторі, на якій ультрас клубу передали "вітання" рашистам.
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Вболівальники написали на снарядах "ФК Десна" та "Ultras Desna, привіт моск*лям". "Це вам за наш рідний стадіон, срані орки", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що Чернігів сильно постраждав від російських окупантів, які неодноразово обстрілювали місто. Сильно постраждав і стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому грає місцева Десна.
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