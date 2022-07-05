Динамо отчиталось о передаче двух автомобилей на передовую / фото: ФК Динамо

Динамо на своем официальном сайте сообщило о передаче двух внедорожников одному из подразделений украинской армии на передовой.

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Отмечается, что в этом подразделении находятся и фанаты киевского клуба, защищающие Украину от рашистских захватчиков. "Динамо продолжает свою гуманитарную миссию, всячески помогая Вооруженным силам Украины и всем, кто работает ради приближения нашей победы над российскими оккупантами", – говорится в сообщении "бело-синих".

Напомним, идет уже 132-й день войны, которую россияне начали против Украины. В настоящее время самыми горячими точками остаются юг и восток нашей страны.

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