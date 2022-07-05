Динамо передало два автомобиля на нужды ВСУ
Столичный клуб продолжает поддерживать украинскую армию.
Динамо на своем официальном сайте сообщило о передаче двух внедорожников одному из подразделений украинской армии на передовой.
"Это немыслимо": ветеран Динамо не представляет уход из клуба во время войны
Отмечается, что в этом подразделении находятся и фанаты киевского клуба, защищающие Украину от рашистских захватчиков. "Динамо продолжает свою гуманитарную миссию, всячески помогая Вооруженным силам Украины и всем, кто работает ради приближения нашей победы над российскими оккупантами", – говорится в сообщении "бело-синих".
Напомним, идет уже 132-й день войны, которую россияне начали против Украины. В настоящее время самыми горячими точками остаются юг и восток нашей страны.
Россия напала на Украину: Шахтер бросает вызов ФИФА, Мончи нацелился на Динамо (LIVE)