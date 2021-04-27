"Сюрпризов насчет матча Агробизнес – Динамо никаких не произошло. Это была учебная программа от Динамо для Агробизнеса. Что касается конфликта, мы видим, что он продолжается и он кипит. Уже выигранное чемпионство и команда в финале Кубка Украины.

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То, что этот конфликт будет продолжаться, это однозначно, потому что ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они – не Динамо. Думаю, эта история будет еще не раз всплывать", – отметил Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, ультрас Динамо устраивают акции протеста из-за назначения Луческу наставником киевлян. 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел "бело-синих" в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы Динамо вылетело в 1/8 финала, а на внутренней арене уже оформило "золотой дубль".

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