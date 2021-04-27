"Сюрпризів щодо матчу Агробізнес – Динамо ніяких не сталося. Це була навчальна програма від Динамо для Агробізнеса. Що стосується конфлікту, ми бачимо, що він триває і він кипить. Вже вигране чемпіонство і команда у фіналі Кубка України.

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Те, що цей конфлікт буде тривати, це однозначно, тому що ультрас будуть згадувати Луческу те, що він їм сказав, що вони – не Динамо. Думаю, ця історія буде ще не раз спливати", – зазначив Денисов у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, ультрас Динамо влаштовують акції протесту через призначення Луческу наставником киян. 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів "біло-синіх" в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи Динамо вилетіло в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені вже оформило "золотий дубль".

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