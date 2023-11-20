Ключевой матч квалификации к Евро-2024 между сборными Украины и Италии пройдет в Леверкузене на стадионе "БайАрена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру Украина – Италия покажут местные телеканалы "Суспільного".

Что нужно Украине для выхода на Евро-2024

Как и ожидалось, судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С решится в личной встрече между сборными Украины и Италии. По очкам у нас равенство (по 13 баллов), однако "Скуадра" держится выше благодаря победе над "сине-желтыми" в Милане. Соответственно, расклад на сегодняшний поединок прост – подопечных Сергея Реброва устроит только победа над апеннинцами.

Событие окрестили "матчем года", но этот "матч года" может быть не последним. В случае ничьей или поражения Украина получит второй шанс на Евро-2024 – через плей-офф Лиги наций. Жеребьевка определит, в какую сетку наша команда попадет (Путь А или Путь В). Возможные соперники приведены на картинке ниже:

В каком состоянии Италия подходит к матчу с Украиной?

Действующие чемпионы Европы понесли серьезные кадровые потери. На решающий сбор оказался недоступен Тонали (Ньюкасл), который получил длительную дисквалификацию за ставки. Уже после подачи заявки из нее выпали голкиперы Мерет (Наполи) и Викарио (Тоттенхэм), фулбек Калабрия (Милан), центрбеки Толои (Аталанта) и Бастони (Интер) – они получили повреждения. Иммобиле (Лацио) же вообще не вызывали.

С одной стороны, список потерь выглядит масштабно. Особенно это касается обороны, где травмировался еще и Скальвини (юноша из Аталанты неплохо сыграл против Украины в первой встрече). Впрочем, это только на первый взгляд. Италия имеет достаточно исполнителей в резерве – центр обороны в матче с македонцами прикрывали Ачерби (Интер) и Гатти (Ювентус), а из Ромы срочно вызвали Манчини.

Кроме того, на правый фланг обороны вернется Ди Лоренцо, который отбыл дисквалификацию. Лидер Наполи является одним из ключевых футболистов Лучано Спаллети – и он создал колоссальные проблемы для Украины в Милане. На всех остальных позициях потери не выглядят существенными (в частности, никто не угрожал месту Доннаруммы в основе).

Вместо травмированных вызвали Карнески (голкипер Аталанты), Лаццари (латераль Лацио) и Манчини (центрбек Ромы)

Кадровые проблемы не помешали итальянцам разгромить Северную Македонию (5:2), причем первые три гола забили еще до перерыва. Показательным стал второй тайм, когда "адзурри" нуждались в усилении – со скамейки вышли Фраттези (Сассуоло), Эль-Шаарави (Рома), Дзаньоло (Астон Вилла) и Кристанте (Рома). А потом еще и Скамакка (Вест Хэм) появился. Словом, слухи о кадровой катастрофе итальянцев преувеличены.

Италия имеет системную уязвимость

Куда больше вопросов возникло к игре сборной. Счет, конечно, на табло – вот только в первом тайме Северная Македония вообще не боролась, а после перерыва на табло красовались уже 3:2. Причем это произошло без особых предпосылок. Один гол балканцы забили после классно разыгранного стандарта с подачей на правую стойку, а другой стал следствием лонгшота с рикошетом.

Если вспомнить матч с Украиной, то "Скуадра" тоже выдала ураганный старт, после чего глотнула гол и пропустила еще несколько хороших атак. То есть, Италия на ровном месте склонна терять контроль над игрой. И нельзя сказать, что после этого подопечные Лучано Спаллетти полностью возвращали этот контроль.

Да, македонцев добили в конце встречи, но моментов не возникало с 55-й до 90-й минуты (за исключением одной результативной атаки). Нечто похожее случилось и в матче с Украиной в последней 30-минутке. Это очень хорошо для "сине-желтых", хотя стоит отметить и печальную для нас тенденцию – соперники "адзурри" в этот период тоже ничего не создали.

Из новинок в игре Италии можно отметить периодические вхождения Димарко с позиции левого фулбека в центр поля. Ранее такой стиль исповедовали на правом фланге, откуда Ди Лоренцо смещался в опорную зону. Это делает "Скуадру" более вариативной в атаке. Также в глаза бросалась вездесущность Кьезы – такой эффективности у Ювентуса в атаке Феде не демонстрирует и близко.

Ну, и подачи итальянцам давались неплохо, а это для обороны сборной Украины всегда было бедой. Впрочем, подопечные Лучано Спаллетти в отборе к Евро переехали только немотивированных македонцев (один раз), мальтийцев и разобранную версию нашей сборной. Сегодня же им предстоит сыграть против куда более мощной команды.

Украина подходит к матчу на пике формы

Нынешний состав сборной Украины является едва ли не самым мощным в истории, однако он еще никогда не выглядел настолько убедительно в плане игровой формы. Зинченко недавно провел лучший матч в сезоне и забил красавец-гол в АПЛ, Миколенко отличился в двух поединках подряд и шикарно проявил себя на фоне топ-соперников, а Довбик по показателю гол+пас опережает Беллингема. Не в последнюю очередь – благодаря Цыганкову.

Судаков перфомансом с Барселоной едва не гарантированно продал себя в топ-клуб. Мудрик выдал шедевр с Арсеналом и помог Челси закамбечить с Ман Сити, Трубин феерит за Бенфику в ЛЧ, а Забарный – безусловно основной в Борнмуте. Дебютным голом в Лиге Европы отметился и центрбек Таловеров из австрийского ЛАСКа. Даже у Сидорчука, Русина, Сикана и Пихаленка выдался результативный месяц.

Во всей этой идиллии не хватает только одной персоны – Ярмоленко. И это очень печально, ведь именно он вытаскивал нашу сборную за уши в Милане. Именно капитан создал большую часть моментов и гол в ворота Италии. В чемпионате Андрей до сих пор сохраняет лидерство по количеству пасов с продвижением, однако сегодня придется работать без иконы. К счастью, Цыганков сейчас в топ-форме.

Стоит отметить и определенное улучшение в тактическом рисунке игры. В матче с Северной Македонией сборная продемонстрировала несколько вариантов билд-апа (достаточно эффективных), качественно работала на сдерживание (за исключением двух коротких отрезков в каждом из таймов) и шикарно контратаковала (но не хватало реализации). Надо вспомнить и хорошую оборону против англичан – по сути, им ничего и не позволили.

Словом, когда "сине-желтые" в тонусе и сконцентрированы, то получаем сбалансированную, прагматичную и опасную команду, способную выгрызать результат даже с грандами. Впрочем, без проблем наша сборная обойтись не может.

Интенсивность и концентрация в обороне – наши проблемы

Наибольшую тревогу вызывает интенсивность и агрессия сборной Италии. Подопечные Лучано Спаллетти встречают соперников высоко и оказывают давление большой группой игроков, особое внимание уделяя перекрытию центра поля. Подопечные Сергея Реброва под таким навалом "Скуадры" запаниковали, пропустив дважды за первые 30 минут. Такой же отрезок был и после перерыва.

Развал билд-апа парализовал всю систему атаки. Пройти качественный средний блок долгое время не удавалось и в первом матче с Северной Македонией, и даже Мальта в обоих поединках создавала Украине проблемы. После корректировки тактического плана дела шли значительно лучше, однако стартовый замысел срабатывал через раз. Исключением стала "домашка" с македонцами.

В обороне в последнее время наметились положительные сдвиги, но до идеала далеко. Центральные полузащитники демонстрировали определенные трудности с позиционированием – особенно это было заметно в Милане, когда Ди Лоренцо постоянно оставался свободным. Правда, там был и тренерский просчет, ведь украинцев никто не исправлял. Проблема имела системный характер.

Наибольшее беспокойство вызывает левый край обороны. Миколенко часто приходится работать без поддержки Мудрика, а защитные навыки Матвиенко разочаровывают все сильнее – пока он выигрывает только 63% единоборств и 55% воздушных дуэлей. Неудивительно, что на позиции левого центрального в спарринге с Лехией попробовали Сватка, у которого статистика значительно лучше. Правда, Александру не хватает мобильности – плюс, очень трудно отказаться от первой передачи Матвиенко.

Как бы там ни было, а все защитники Украины имеют трудности с ориентированием при контроле кроссов. Да и вообще часто не хватает обычной концентрации. К тому же, есть определенные проблемы с работой под давлением. Сваток – не исключение, так что фаворитом на позицию ЛЦЗ стоит признать представителя Шахтера. Тем более, что Сергей Ребров всегда делал ставку на класс исполнителей, а не на тонус.

Дилемма на позиции левого центрбека – ключевая в нашем составе. Также есть вопрос о правом защитнике, ведь Конопля не играл в спарринге с Лехией (хотя был основным в последних матчах сборной). Ефим значительно лучше чувствует себя в комбинационной работе, поэтому поставим на его выход.

Ориентировочные составы на матч Украина – Италия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Манчини, Ачерби, Димарко – Барелла, Жоржиньо, Фраттези – Берарди, Распадори, Кьеза

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯, но Украина точно забьет гол

Очевидно, что Италия – фаворит. Сказывается и преимущество в классе, и мощная скамейка запасных, и уверенная победа в первом матче против Украины. Впрочем, не стоит забывать, в каком состоянии "сине-желтые" подходили к первой встрече. Речь не только об усталости после Англии, но и о слабой форме ряда наших лидеров.

Сейчас же Украина свежая, мотивированная и на ходу. Удалось даже провести небольшую репетицию игры со "Скуадрой" – в спарринге с Лехией обкатали состав, который на 90% будет основным сегодня. Кроме того, подопечные Сергея Реброва не очень много потеряют в случае неудачи, ведь есть шанс пройти на Евро через плей-офф. Значит, психологическое давление не такое уж и серьезное.

Вряд ли наши ребята с первых минут попытаются надавить на гранда. Наоборот, в стартовые полчаса необходимо выдержать навал "Скуадры". Как показывает опыт, долго работать в режиме высокой интенсивности и агрессии Италия не способна – она обязательно откатится и даст играть против себя. Высокая линия обороны и неосновная формация в центре защиты при этом открывают пространство для контратак Украины.

Наша сборная точно будет иметь шанс на взятие ворот "адзурри". Даже в Милане эти шансы были. Даже Македония, ничего не создав в атаке, забила итальянцам дважды, поэтому и украинцам подобное по силам. В конце концов, у нас в атаке есть Довбик, который дает результативность на уровне Беллингема.

Хватит ли этого всего для победы сборной Украины? По правде говоря, верится с трудом (букмекеры и не верят), но мы не поставим на фиаско наших казаков. Дело не только в отсутствии желания – просто команды сейчас выглядят относительно ровно. Конечно, у Италии есть куча преимуществ, однако нет ощущения безапелляционной готовности к прорыву на Евро.

Команда Лучано Спалллети тоже неидеальна, тоже ошибается и тоже заставляет нервничать болельщиков. Никто уже и не удивится, если Италия вновь провалит отбор. Именно поэтому необходимо скрестить пальцы и поверить в сборную Украины.