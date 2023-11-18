Сборные Украины и Италии сыграют 20 ноября в 10-м туре квалификации на чемпионат Европы. Какой прогноз букмекеров на матч Украина – Италия, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву. Из-за вторжения оккупантов на территорию Украины наша сборная вынуждена играть все свои поединки за рубежом. Игра с Италией пройдет в немецком Леверкузене.

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Авторитетная контора Bwin считает фаворитом матча сборную Италии. На победу команды Лучано Спаллетти коэффициент составляет 1,93. На успех Украины предлагают поставить за 4,00. Ничья – 3,50.

На то, что обе команды забьют, принимают ставки с коэффициентом 1,83. На то, что отличится лишь один из соперников, почти такие же цифры – 1,85. Большого количества голов букмекер не ожидает. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1,95, а на соответствующий тотал меньше – 1,77.

Напомним, Украина и Италия имеют одинаковое количество очков – по 13. Но именно итальянцы занимают второе место, ведь выиграли у "сине-желтых" очный матч в Милане. Соответственно, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, команду Сергея Реброва устроит только победа. Первое место в группе С досрочно забронировала сборная Англии.

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