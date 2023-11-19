Сборная Украины 20 ноября сыграет с Италией в 10-м туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Где смотреть матч Украина – Италия онлайн, подскажет "Футбол 24"

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, в 21:45 по Киеву. Решающая игра отбора на Евро-2024 состоится в Леверкузене (Германия) на стадионе Бай-Арена. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

Украина – Италия: прогноз на матч отбора к Евро-2024 – игра, которая решит все

Украина – Италия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Поединок Украина – Италия в прямом эфире можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:45. Комментаторы – Роберто Моралес и Виталий Кравченко. Трансляция матча начнется с экспертной студии. Старт программы в 20.30. После финального свистка эксперты разберут игру в той же студии.

В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру Украина – Италия покажут местные телеканалы "Суспільного".

Напомним, Украина и Италия перед решающей игрой набрали по 13 очков. Но команда Лучано Спаллетти имеет преимущество в личных встречах, ведь в сентябре обыграла украинцев на Сан-Сиро – 2:1. Тогда за итальянцев дважды забил Фраттези, а в составе "сине-желтых" отличился Ярмоленко. Соответственно, команду Сергея Реброва устроит только победа, чтобы получить прямую путевку на чемпионат Европы-2024.

Первое место группы С досрочно заняла сборная Англии, которая в квалификации не выиграла только один матч – против Украины во Вроцлаве (1:1).

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей