Павелко и Ко опасаются потерять свои полномочия в главном футбольном органе страны и перестраховываются обращениями в международные инстанции.

Нынешнее руководство УАФ имеет полную поддержку ФИФА и УЕФА. Об этом говорится в письме от футбольных организаций, направленном в адрес вице-президентов УАФ Олега Протасова, Алексея Михайличенко и Анатолия Демьяненко.

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Международная федерация футбола в своем обращении напоминает, что украинская ассоциация должна управлять своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА.

Напомним, такая реакция вызвана попыткой провести виртуальный Исполком УАФ 20 декабря по поводу недоверия и отстранения руководства украинской Ассоциации.

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