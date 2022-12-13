"Против Павелко подняли старые уголовные дела. Похоже, был расчет, что он испугается и вообще сбежит из страны. Или, по крайней мере, сам покинет УАФ в обмен на то, что его не посадят.

Пока этот план не срабатывает. Павелко не сдается. Он делает ставку на защиту УЕФА. И, говорят, в УЕФА действительно вписались за него, неофициально пригрозив Шевченко, что Украину могут исключить из союза, если будут серьезные нарушения при попытке сменить власть. А это означает дисквалификацию клубов из еврокубков и сборной из отбора на Евро-2024.

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Я в такой сценарий не верю – нужно быть самоубийцей, чтобы сейчас исключить Украину из УЕФА. Но формальные основания для кипиша есть. ФИФА и УЕФА, как известно, не любят вмешательство государства в футбольные процессы. УАФ этим пользуется, тыкая пальцем на запрет Печерского суда проводить выборы президента УАФ и давление областных администраций на региональные футбольные ассоциации, которые могут стать инициатором смены власти в Доме футбола. Хотя последнее еще нужно доказать.

Но главный вопрос – бюрократический. УАФ должна была провести выборы президента еще в начале этого года. Из-за войны плановый конгресс был перенесен до окончания военного положения. Как только это произойдет, Павелко должен быть переизбран – это простая формальность, потому что все предвыборные процедуры уже завершены, новые кандидаты не могут выдвинуться.

Чтобы помешать переизбранию, нужно провести не обычный, а внеочередной конгресс. Оппоненты Павелко пытались это сделать – Запорожская ассоциация действительно выдвинула Шевченко в президенты и предлагала созвать для этого внеочередной конгресс 20 декабря. В УАФ настаивают, что это нарушение всех возможных уставов. И именно это может стать последним аргументом для УЕФА.

Говорят, команда Шевченко поняла, что такие методы выглядят грязно и рискованно, потому дала заднюю. Источники утверждают, что 20 декабря ничего не будет. А когда будет и что именно – пока неизвестно. Похоже, война на паузе. Идет "перегруппировка сил", если продолжать говорить военной терминологией.

Подтверждение слухов, что Павелко шантажирует Офис президента заявкой на ЧМ-2030, пока не нашел. Могу легко в это поверить. Но не могу понять, в чем суть шантажа. Официально заявка еще не подана. Поэтому можно спокойно это сделать уже после смены власти в Доме футбола. Участие Украины в тендере за ЧМ-2030 – это политическое решение глобального масштаба, продиктованное войной и нынешним статусом нашей стране в мире, а не персоной Павелко", – написал Болотников в Telegram-канале KDK.

Напомним, что недавно Запорожская областная ассоциация футбола официально выдвинула Андрея Шевченко кандидатом на пост президента УАФ. Когда именно состоятся выборы, пока неизвестно.