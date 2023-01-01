Форвард Евгений Бохашвили остался без клуба в новом году.

Оцелул на своем официальном сайте сообщил, что клуб расторг соглашение с Евгением Бохашвили.

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Стороны расторгли контракт по общему согласию сторон. Добавим, что украинец выступал за румынский клуб только с августа 2022 года, успел сыграть в 13 матчах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

Добавим, что 29-летний нападающий в Украине успел поиграть за Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нефтяник и Рух. За границей Бохашвили играл за Торпедо Кутаиси (Грузия), Минск (Беларусь), Слеман и Персоперию (Индонезия), Паханг (Малайзия) и Нам Динь (Вьетнам).

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