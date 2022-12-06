"Кейсуке Хонда предсказал наше чемпионство": совет Мудрику, смерть президента и экзотика от украинца
20:45 - Читати українською
Олег Старинский – украинский тренер, который возглавляет клуб Пномпень Краун из Камбоджи. На днях его команда второй раз подряд стала чемпионом местной Премьер-лиги.
Об экзотике местного футбола, влиянии японской легенды Кейсуке Хонды, проукраинских взглядах камбоджийцев, свое режиссерско-журналистское прошлое и не только Старинский охотно рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору "Футбол 24" Олегу Бабию.
Украинский наставник выиграл чемпионат Камбоджи – второй подряд титул для экс-тренера Шахтера
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