Польша, Первый дивизион, 13 тур

Лехия – Сталь Жешув – 2:1

Голы: Хлань, 36, Нойгебауер, 86 – Адлер, 78

Лехия дома переиграла Сталь и добыла важные для себя три очка. Четвертый раз подряд вингер Максим Хлань появился в стартовом составе на матч в чемпионате.

Экс-вингер молодежной сборной Украины официально трудоустроился в Европе

Украинец отыграл все 90-минут и забил дебютный гол за Лехию. При позиционной атаке Хлань получил передачу с фланга и в касание пробил. Голкипер соперников не сумел отреагировать на выстрел Максима. Так Лехия вышла вперед в матче. Сталь отыгралась лишь во втором тайме, но удержать ничью не смогла. Нойгебауэр перед финальным свистком принес победу своей команде.

Стоит заметить, что Хлань впервые отличился в официальном матче за Лехию с момента перехода. Команда украинца сейчас имеет 19 очков и находится на седьмой строчке. От зоны плей-офф за выход в Экстракляс Лехию отделяет лишь один балл.