Польща, Перший дивізіон, 13 тур

Лехія – Сталь Жешув – 2:1

Голи: Хлань, 36, Нойгебауер, 86 – Адлер, 78

Лехія вдома переграла Сталь і здобула важливі для себе три очки. Вчетверте поспіль вінгер Максим Хлань з'явився в стартовому складі на матч в чемпіонаті.

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Українець відіграв всі 90-хвилин і забив дебютний гол за Лехію. При позиційній атаці Хлань отримав передачу з флангу і в дотик пробив. Голкіпер суперників не зумів відреагувати на постріл Максима. Так Лехія вийшла вперед в матчі. Сталь відігралася лише в другому таймі, але втримати нічию не змогла. Нойгебауер перед фінальним свистком приніс перемогу своїй команді.

Варто зауважити, що Хлань вперше відзначився в офіційному матчі за Лехію з моменту переходу. Команда українця наразі має 19 очок і перебуває на сьомій сходинці. Від зони плей-офф за вихід в Екстракляс Лехію відділяє лише один бал.