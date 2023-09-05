Украинский полузащитник Максим Хлань продолжит карьеру в Лехии, сообщает официальный сайт гданьского клуба.

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20-летний вингер перешел в польскую команду в статусе свободного агента и будет выступать под номером 30. Срок действия соглашения не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о контракте сроком на два сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Хлань –воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2020 году. В январе 2021-го за 58 тысяч евро перебрался в Зарю. Подавал большие надежды, однако отказался продолжать сотрудничество с луганчанами, был отправлен в дубль и летом в одностороннем порядке разорвал с клубом контракт.

Ранее он пробовал зарекомендовать себя в познанской Варте и Легии, однако не впечатлил наставников команд. К слову, за Лехию уже выступают два украинца – голкипер Богдан Сарнавский и полузащитник Иван Желизко. Кроме того, недавно к команде присоединился экс-лидер Кривбасса Рифет Капич. Transfermarkt оценивает Максима в 300 тысяч евро.

Добавим, что Лехия выступает во втором дивизионе Польши, поскольку в прошлом сезоне стала предпоследней в Экстраклясе. После 7-ми туров команда в турнирной таблице идет восьмой, набрав 10 очков.

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