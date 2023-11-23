В матче 14-го тура УПЛ против Металлиста 1925 защитник Полесья Евгений Морозко получил повреждение (вывих плечевого сустава) и уже на 24-й минуте игры вынужден был покинуть поле. Обследование выявило у игрока более сложную травму, которая требовала операции. Накануне 30-летний защитник был успешно прооперирован.

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"В травматологическом отделении городской больницы № 1 вывих был вправлен, впрочем, после проведения МРТ было обнаружено повреждение передней суставной губы данного сустава. Травма такого рода у спортсменов требует оперативного лечения. В среду, 22 ноября, было проведено оперативное вмешательство. Состояние Евгения пока в норме, ориентировочный срок восстановления – 2,5 месяца", – цитирует врача команды Вадима Попова пресс-служба житомирцев.

Напомним, Морозко перешел в Полесье летом 2022 года из Колоса (за который провел 6 лет и помог "хлеборобам" поднялись в элиту из чемпионата области, за что получил прозвище "украинский Варди"). В текущем сезоне провел за "зелено-желтых" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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