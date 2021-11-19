В элитном дивизионе чемпионата Камбоджи завершился регулярный сезон. Золотые медали завоевал Пномпень Краун, для которого это седьмое чемпионство в истории. Эта команда была грозной силой первой половины десятых, но с момента предыдущего триумфа прошло шесть лет.

Шевченко получил первые проблемы в Дженоа – трое лидеров под вопросом на дебют украинца

Привел команду к победе украинский наставник. Олег Старинский во второй раз возглавил Пномпень Краун год назад и сумел вернуть клуб на вершину. После финального свистка матча с Бойюнгом Кэт Старинский даже не сдержал слез, празднуя победу вместе с футболистами и своими близкими.

Следовательно, Пномпень Краун прервал шестилетнюю серию без трофеев. В последний раз чемпионом этот клуб становился в 2015 году, а в Кубке побеждал еще в 2009-м.

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом