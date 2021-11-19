В елітному дивізіоні чемпіонату Камбоджі завершився регулярний сезон. Золоті медалі здобув Пномпень Краун, для якого це сьоме чемпіонство в історії. Ця команда була грізною силою у першій половині десятих, але з моменту попереднього тріумфу минуло шість років.

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Привів команду до перемоги український наставник. Олег Старинський вдруге очолив Пномпень Краун рік тому і зумів повернути клуб на вершину. Після фінального свистка матчу з Бойюнг Кет Старинський навіть не стримав сліз, святкуючи перемогу разом з футболістами та своїми близькими.

Відтак, Пномпень Краун перервав шестирічну серію без трофеїв. Востаннє чемпіоном цей клуб ставав у 2015 році, а в Кубку перемагав ще у 2009-му.

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