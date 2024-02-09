Украинский тренер возглавил клуб в Европе
14:01 - Читати українською
Бывший наставник Мариуполя и Кривбасса Александр Бабич таки вернулся к тренерской работе.
Болгарский ФК Пирин на официальном сайте объявил о назначении Бабича главным тренером команды.
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Соглашение с украинским специалистом рассчитано на 1,5 года. Вместе с Бабичем в команду пришли Александр Лавренцов и Артем Филимонов, которые будут ассистентами главного тренера.
Напомним, Бабич начал тренерскую работу в Черноморце в 2012-м. Также работал с одесской Жемчужиной, Мариуполем (с которым регулярно играл в еврокубках) и Кривбассом.
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