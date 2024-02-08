Товарищеский матч 8 февраля 2024 года

Динамо – Лиепая – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 48, Ванат, 66 – Эрмани, 18, Силагадзе, 44

Динамо: Нещерет – Дячук, Биловар (Попов, 57), Сирота (Мыхавко, 64), Дубинчак – Андриевский (Бражко, 64), Шепелев (Шапаренко, 46) – Бенито (Кабаев, 64), Царенко (Буяльский, 46), Караваев (Волошин, 64) – Супряга (Ванат, 64)

Первый удар динамовцы нанесли на 80 секунде. Шепелев после прострела Дубинчака эффектно сбросил назад пяткой, Супряга довел до Андриевского, но Александр дал значительно выше. На 5 минуте Царенко тонко забросил за спины, отрезав пару защитников. Андриевский подал без помех, Супряга не попал с линии вратарской. Однако уже на 8-й динамовцы открыли счет. Царенко пытался обыграться в стеночку, но Супряга отдал в спину. Хорошо, что подобрал Андриевский, который покатил в разрез. Антон мастерски пробросил мимо голкипера.

Возвращение Супряги, "зять" Суркиса в основе – онлайн-трансляция матча Динамо – Лиепая

Отскоки нынче не за латвийцев. Дубинчак неудачно прострелил, но соперник сам сбросил под удар Царенко, который несколько поспешно направил снаряд прямо в руки вратарю. Очередной классный пас от Андриевского, который забросил через полполя на Супрягу. К сожалению, прицел Владислава хромает. Супряга надавил на соперника, Андриевский снова вывел на удар. На этот раз Бенито крутил из-за пределов штрафной слишком высоко. Латвийцы отыгрались с первого же момента. Царенко потерял на углу чужой штрафной, Лассина Файе накрутил Караваева и не встретил больше сопротивления. Дячук добежать добежал, но за игрокам, который стартовал у него за спиной не уследил. Эрмани спокойно выскочил на свидание с Нещеретом.

Однако Андриевский быстренько оформил дубль ассистов. Подача углового, Супряга элегантно пропускает, центрбек Дячук, ныне играющий правого защитника, головой стреляет в верхний угол. Шепелев классно продрался от центра поля к штрафной Лиепаи и отдал Караваеву – шедевру помешала перекладина. Фаей тем временем снова прошел нескольких динамовцев, но на этот раз пас за спину читали и следили. Соперникам оставалось только просить судью о пенальти за якобы толчок в спину.

Супряга таки забивает.Караваев классно разрезает, Царенко одним пропуском дает мячу выкатиться из-под давления соперников на совершенно свободного Бенито.Удар нигерийского вингера приручил голкипер, но Супряга оказался единственным на добивании.Караваев обыграл двоих и заработал острый стандарт.Андриевский перебросил как стенку, так и ворота. На 40 минуте Дячук перехватил дальний пас, но мяч проскочил в центральный коридорчик между Биловаром и Сиротой. Позволили Рассулу Ба расстрелять с нескольких метров – банальный промах спас.

Дячук издали шмальнул не слишком удачно, получилась срезка. А на 44 минуте удалось зацепиться за верховой заброс и сбросить под дальний удар. Силагадзе пробил без шансов для Нещерета. В обороне Динамо совсем уныло и на фоне такого соперника, какая 5 команда Латвии. Хорошо, что атака компенсировала. Буяльский, который вышел на замену, прочитал эпизод почти от и до. Сначала показал партнеру, куда правильно двигаться прессинговать, затем воспользовался его помощью и отобрал. Далее Виталий обыгрался с Бенито и подал. Зачарованные игроки Лиепаи начали рикошетить в своей вратарской, а затем выставлять какие-то претензии Караваеву, который замкнул дальнюю штангу. Курьезный четвертый гол засчитан!

Шапаренко дали ноге в грубом подкате. Африканский легионер Лиепаи влетел головой в голову Биловару, за что получил желтую. Возлюбленный Яны Суркис, дочери президента Динамо, долго не мог понять, что от него хотят. Кристиан поплыл, и лишь втроем Бущан с врачами уговорили Биловара не возвращаться на поле. Очень похоже на хорошее сотрясение. Еще и весь в крови защитник киевского клуба.

Образцовая атака трио игроков, вышедших на замену, привела к 5:2. Бражко нажал и перехватил. Кабаева подхватил, обыграл, покатил. Ванат спокойно разобрался с голкипером. Кабаев обыгрался с Вивчаренко и прострелил с левого края, но удар Шапаренко заблокировали. "Растягивай, Тарас, растягивай", – кричит Шовковский из-за боковой. Очевидно, имеет в виду, чтобы Михавко активнее предлагал себя в построении атак на своей половине. К слову, почти сразу после этого именно от Тараса началась быстрая комбинация по левому флангу, которую чудом не довели до взятия ворот.

Шапаренко получил желтую за горячие споры с грузинским легионером соперника. Кабаев покатил а спины на ход Вивчаренко, прострел которого не успевал замкнуть Ванат, однако Лерой едва не отправил снаряд в собственные ворота. Вторая победа Динамо при трех поражениях на зимних сборах. Как и с полурезервным составом Пахтакора, возникают вопросы к уровню оппонента, но все же несколько ярких вспышек было.