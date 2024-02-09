Український тренер очолив клуб у Європі
Болгарський ФК Пірін на офіційному сайті оголосив про призначення Бабича головним тренером команди.
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Угода з українським фахівцем розрахована на 1,5 року. Разом із Бабичем до команди прийшли Олександр Лавренцов та Артем Філімонов, які будуть асистентами головного тренера.
Нагадаємо, Бабич розпочав тренерську роботу у Чорноморці у 2012-му. Також працював з одеською Жемчужиною, Маріуполем (з яким регулярно грав у єврокубках) та Кривбасом.
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