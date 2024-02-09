Болгарський ФК Пірін на офіційному сайті оголосив про призначення Бабича головним тренером команди.

Бабич може очолити європейський клуб – Transfermarkt вже призначив українця, зазирнувши у майбутнє

Угода з українським фахівцем розрахована на 1,5 року. Разом із Бабичем до команди прийшли Олександр Лавренцов та Артем Філімонов, які будуть асистентами головного тренера.

Нагадаємо, Бабич розпочав тренерську роботу у Чорноморці у 2012-му. Також працював з одеською Жемчужиною, Маріуполем (з яким регулярно грав у єврокубках) та Кривбасом.

Динамо розтрощило Лієпаю – дубль асистів, гол Супряги, жах оборони, закривавленого коханого Суркіс забирали з поля троє